«أمة وسطا» يكسب 830 متدربا مهارات الحوار والاتصال الفعال

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ويأتي تنظيم البرنامج الذي شارك فيه 830 مشاركا ومشاركة، ضمن فعاليات مشروع «أمة وسطا» الذي يقام برعاية أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وبالتعاون مع لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية بمجلس المنطقة، وجامعة طيبة .
ويهدف البرنامج الذي قدمته المدربة المعتمدة في أكاديمية الحوار للتدريب نوال العيسى، إلى إكساب المشاركين والمشاركات المهارات اللازمة في الحوار والاتصال الفعال مع الآخرين.
واستعرضت العيسى خلال البرنامج الطرق التي من خلالها يقيس المحاور مهارة الإنصات والعمل على تفعيلها أثناء الحوار، كما استعرضت مهارات استخدام لغة الجسد، وكيفية استثمار نبرة الصوت.
يذكر أن مشروع أمة وسطا الذي يستمر على مدى 6 أشهر يعد امتدادا للبرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها المركز في عدد من مناطق المملكة، بهدف تعزيز وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم، واستكمالا لجهوده المستمرة في مواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي.
من محاور البرنامج:
- كيف تحاور
- خلق الانطباع الحسن والدائم في العمل
- تهيئة الجو المناسب للحوار
- كيف تعرف على شخصيتك أثناء الحوار
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