شكرا لقرائتكم خبر بروتوكولات خاصة بالعودة الحضورية لطلاب المتوسطة والثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تشهد مراكز اللقاحات الخاصة بكورونا إقبالا كبيرا من طلاب وطالبات المدارس علمت «مكة» أن وزارتي التعليم والصحة تعكفان على الانتهاء من وضع البروتوكولات الخاصة بالعودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إذ من المرجح أن تصدرها الأسبوع المقبل.

إلى ذلك بلغت نسبة تحصين الطلاب والطالبات بجرعتين في التعليم الجامعي 21% فيما بلغت 50% بالنسبة للكادر الإداري، ووصلت 87% نسبة التحصين بجرعة واحدة للطلاب والطالبات، و88% للكادر الإداري.

من جهة أخرى اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية.

ويتميز الدليل التنظيمي الجديد لمدارس التعليم العام بأنه أول دليل تنظيمي للمدرسة يتم بناؤه من خلال إعادة هندسة الإجراءات للمدرسة؛ وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال بما يحقق فعالية وكفاءة الأداء، كما روعي في إعداد الدليل استخدام أسلوب العرض والبناء بالبطاقات الوصفية، ووضع عدة نماذج للهياكل التنظيمية للمدرسة، وبطاقات مستقلة لتنظيم عمل اللجان وفرق العمل، وتقليص أعدادها، إلى جانب تخصيص بطاقات مستقلة لتعريف الأوصاف الوظيفية لمنسوبي المدرسة، واعتماد تعريف موحد لجميع المصطلحات المستخدمة فيه، وربط مكونات الدليل بالأدلة الإجرائية التي تم بناؤها لمكاتب التعليم والمدارس.

ويأتي هذا الدليل من منطلق تركيز خطط الوزارة على تعزيز الحوكمة في منظومة التعليم، وتمكين المستوى التنفيذي الذي يباشر عمليات التعليم باعتباره نواة التطوير الأساسية، حيث تمت المراجعة الشاملة للأدلة التنظيمية لمكاتب التعليم والمدارس، وشملت مراجعة الهياكل التنظيمية، ومهام الوحدات، واللجان، وفرق العمل، والأوصاف الوظيفية لجميع منسوبي المكاتب والمدارس، وتحسين إجراءات العمل والممارسات التعليمية بالمدارس، والإشرافية في المكاتب، بما يحقق الارتقاء بمستوى عملية التعليم والتعلّم، وضمان نواتج تعلم أفضل للطلبة.​

هيكل المدرسة وفقا لعدد الطلاب

(بدون وكيل)

مدير المدرسة







الموجه الطلابي



معلمو المواد الدراسية



معلم الموهوبين



معلم التربية الخاصة



مسجل المعلومات



المساعد الإدراي



أمين مصادر التعليم



موظفة خدمات



الحارس



(وكيل واحد)





مدير المدرسة



الوكيل للشؤون المدرسية ولشؤون الطلاب



الموجه الطلابي



رائد النشاط الطلابي



أمين مصادر التعليم



محضر المختبر



مسجل المعلومات



المساعد الإداري



الموجه الصحي



موظفة خدمات



عامل خدمات



الحارس



- معلمو المواد الدراسية

- معلم الموهوبين

- معلم التربية الخاصة

- مساعد المعلم

(وكيلان)

- الوكيل للشؤون التعليمية والمدرسية:







معلمو المواد الدراسية



معلم الموهوبين



معلم التربية الخاصة



مساعد المعلم



أمين مصادر التعليم



المساعد الإداري



محضر المختبر



موظفة الخدمات



عامل خدمات



الحارس



- السكرتير

- الوكيل لشؤون الطلاب







الموجه الطلابي



رائد النشاط الطلابي



المساعد الإداري



الموجه الصحي



مسجل المعلومات



(ثلاث وكلاء)

الوكيل للشؤون التعليمية







معلمو المواد الدراسية



معلم الموهوبين



معلم التربية الخاصة



مساعد المعلم







المساعد الإداري



رائد النشاط الطلابي



الموجه الطلابي



الموجه الصحي



مسجل المعلومات

