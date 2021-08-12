- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "الطائي" مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 / 2022.
وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات لياقية، جمل تكتيكية، مناورة فنية.
ويواجه الهلال نظيره الطائي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية في موسم 2007-2008 قبل العودة هذا الصيف إلى الأضواء.
وبالعودة إلى المواجهات المباشرة تقابل الفريقان في 8 مباريات سابقة بالدوري السعودي، انتصر الهلال في 6 مواجهات مقابل انتصارين للطائي.
واستطاع الهلال تسجيل 15 هدفاً في شباك الطائي، فيما سجل الأخير 6 أهداف في شباك الأزرق.الهلال الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:56 PMالهلال يواصل الاستعداد لملاقاة الطائي.. بتمارين تكتيكية ومناورة
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الخميس مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة ضيفه "الطائي" مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 / 2022.
وركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات لياقية، جمل تكتيكية، مناورة فنية.
ويواجه الهلال نظيره الطائي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين بعد هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية في موسم 2007-2008 قبل العودة هذا الصيف إلى الأضواء.
وبالعودة إلى المواجهات المباشرة تقابل الفريقان في 8 مباريات سابقة بالدوري السعودي، انتصر الهلال في 6 مواجهات مقابل انتصارين للطائي.
واستطاع الهلال تسجيل 15 هدفاً في شباك الطائي، فيما سجل الأخير 6 أهداف في شباك الأزرق.
، الهلال يواصل الاستعداد لملاقاة الطائي.. بتمارين تكتيكية ومناورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل الاستعداد لملاقاة الطائي.. بتمارين تكتيكية ومناورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.