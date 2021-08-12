، في مباراة مثيرة حفلت بـ 6 أهداف .. الحزم ينتفض أمام التعاون ،

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قلب فريق الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين الطاولة على ضيفه التعاون بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي (3-3) وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح الكاميروني ليندر تاوامبا أهداف المباراة برأسية جميلة بعد متابعته للعرضية المميزة من ساندرو مانويل (23)، وأضاف زميله البارغواياني أليخاندرو روميرو غامارا ثاني أهداف التعاون بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء (34)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق تمكن عبدالهادي الحراجين من تقليص النتيجة لأصحاب الضيافة من تصويبه قوية من على حافة منطقة الجزاء.
و مع بداية الشوط الثاني عزز الكاميروني ليندر تاوامبا تقدم التعاون بالهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز قبل أن يسدد أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى داوود آل سعيد (56)، وقلص الهولندي أولا جون النتيجة للحزم عند الدقيقة (70) بتصويبه مميزة من خارج منطقة الجزاء.
وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح أصحاب الضيافة بتعديل النتيجة بواسطة النيران الصديقة عبر لاعب التعاون ريان الموسى بالخطأ في مرمى فريقه.
الحزم التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
في مباراة مثيرة حفلت بـ 6 أهداف .. الحزم ينتفض أمام التعاونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
قلب فريق الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين الطاولة على ضيفه التعاون بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي (3-3) وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح الكاميروني ليندر تاوامبا أهداف المباراة برأسية جميلة بعد متابعته للعرضية المميزة من ساندرو مانويل (23)، وأضاف زميله البارغواياني أليخاندرو روميرو غامارا ثاني أهداف التعاون بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء (34)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق تمكن عبدالهادي الحراجين من تقليص النتيجة لأصحاب الضيافة من تصويبه قوية من على حافة منطقة الجزاء.
و مع بداية الشوط الثاني عزز الكاميروني ليندر تاوامبا تقدم التعاون بالهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز قبل أن يسدد أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى داوود آل سعيد (56)، وقلص الهولندي أولا جون النتيجة للحزم عند الدقيقة (70) بتصويبه مميزة من خارج منطقة الجزاء.
وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح أصحاب الضيافة بتعديل النتيجة بواسطة النيران الصديقة عبر لاعب التعاون ريان الموسى بالخطأ في مرمى فريقه.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
11:25 PM
في الجولة الأولى من الدوري
قلب فريق الحزم الوافد الجديد لدوري المحترفين الطاولة على ضيفه التعاون بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي (3-3) وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس لحساب منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح الكاميروني ليندر تاوامبا أهداف المباراة برأسية جميلة بعد متابعته للعرضية المميزة من ساندرو مانويل (23)، وأضاف زميله البارغواياني أليخاندرو روميرو غامارا ثاني أهداف التعاون بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء (34)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بخمس دقائق تمكن عبدالهادي الحراجين من تقليص النتيجة لأصحاب الضيافة من تصويبه قوية من على حافة منطقة الجزاء.
و مع بداية الشوط الثاني عزز الكاميروني ليندر تاوامبا تقدم التعاون بالهدف الثالث بعد مجهود فردي مميز قبل أن يسدد أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى داوود آل سعيد (56)، وقلص الهولندي أولا جون النتيجة للحزم عند الدقيقة (70) بتصويبه مميزة من خارج منطقة الجزاء.
وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح أصحاب الضيافة بتعديل النتيجة بواسطة النيران الصديقة عبر لاعب التعاون ريان الموسى بالخطأ في مرمى فريقه.
، في مباراة مثيرة حفلت بـ 6 أهداف .. الحزم ينتفض أمام التعاون ،
المصدر : الخليج 365
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