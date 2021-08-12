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محمد بن مسعود - الدمام - زار رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.
رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-12
زار رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:58 PM
زار رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما -.
وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.
، رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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