، رئيس الوزراء الموريتاني يزور المسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - زار رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد بلال مسعود اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة.