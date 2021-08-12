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محمد بن مسعود - الدمام - واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة للسلامة المرورية، حيث استدعت عدداً من مشاهير سناب شات بعد رصد مخالفاتهم لنظام المرور باستخدام الجوال والانشغال أثناء القيادة.
وطبقت إدارات المرور العقوبات النظامية تجاه المخالفين، واتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المخالفات.
من جانبهم أعلن عدد من المشاهير عبر حساباتهم عن الإجراءات التي اتخذها المرور تجاههم.
يشار إلى أن الإحصائيات المرورية كشفت ازدياد نسب الحوادث التي سجلت بسبب الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.المرور المرور السعودي
المرور يضبط مخالفات مشاهير انشغلوا بالجوال أثناء القيادةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2021-08-12
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة للسلامة المرورية، حيث استدعت عدداً من مشاهير سناب شات بعد رصد مخالفاتهم لنظام المرور باستخدام الجوال والانشغال أثناء القيادة.
وطبقت إدارات المرور العقوبات النظامية تجاه المخالفين، واتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المخالفات.
من جانبهم أعلن عدد من المشاهير عبر حساباتهم عن الإجراءات التي اتخذها المرور تجاههم.
يشار إلى أن الإحصائيات المرورية كشفت ازدياد نسب الحوادث التي سجلت بسبب الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:36 PM
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها الهادفة للسلامة المرورية، حيث استدعت عدداً من مشاهير سناب شات بعد رصد مخالفاتهم لنظام المرور باستخدام الجوال والانشغال أثناء القيادة.
وطبقت إدارات المرور العقوبات النظامية تجاه المخالفين، واتخذت إجراءات تمنع تكرار مثل هذه المخالفات.
من جانبهم أعلن عدد من المشاهير عبر حساباتهم عن الإجراءات التي اتخذها المرور تجاههم.
يشار إلى أن الإحصائيات المرورية كشفت ازدياد نسب الحوادث التي سجلت بسبب الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.
، المرور يضبط مخالفات مشاهير انشغلوا بالجوال أثناء القيادة ،
المصدر : الخليج 365
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