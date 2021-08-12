، "التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.
وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة مكافحة الغش التجاري الغش التجاري
"التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.
وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:33 PM
شهرت وزارة التجارة بمسؤول عن محطة وقود بمحافظة الطائف بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف المتضمن فرض غرامة مالية والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
كما ألزمت الوزارة المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.
وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة.
وتحث "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تشهِّر بمسؤول عن محطة باعت وقوداً مغشوشاً ،
المصدر : الخليج 365
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