- 1/3
- 2/3
- 3/3
استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021.
وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في حوادث مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً.صحة حائل وزارة الصحة
مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021.
وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في حوادث مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
10:14 PM
للحالات الجراحية والحوادث المرورية والتسمم ومرضى السكري
استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021.
وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في حوادث مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً.
، مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.