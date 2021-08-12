محمد بن مسعود - الدمام - للحالات الجراحية والحوادث المرورية والتسمم ومرضى السكري استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021. وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في حوادث مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً.صحة حائل وزارة الصحة

مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12 استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021. وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في حوادث مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 10:14 PM للحالات الجراحية والحوادث المرورية والتسمم ومرضى السكري للحالات الجراحية والحوادث المرورية والتسمم ومرضى السكري استقبلت مستشفيات تجمع حائل الصحي أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام 2021. وتفصيلاً؛ استقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات تجمع حائل الصحي خلال النصف الأول من هذا العام 2021، عدد 250409 مراجعين للحالات المرضية والتسمم، كما استقبلت أقسام الطوارئ في حائل 73744 مراجعاً للحالات الجراحية والإصابات، واستقبلت أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة 8968 مراجعاً في حوادث مرورية، فيما استقبلت العيادات الخارجية في مستشفيات المنطقة 201660 مراجعاً، واستقبلت عيادة السكري 5587 مراجعاً.

، مستشفيات حائل تستقبل أكثر من 33 ألف مراجع خلال النصف الأول من هذا العام ،

المصدر : الخليج 365

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