شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بمواقع بقطاع السراة.

شملت الأمطار أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق والقرى وبني حسن والمندق والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض.

وفي ذات السياق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات مناطق، جازان، عسير.