شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي سموم: 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من "البول" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال أخصائي أول مراقبة السموم، مجدي جمل الليل، إن نحو من 20% إلى 30% من المسابح العامة يوجد بها نسبة من "البول".

وأضاف أن أصحاب الشاليهات الخاصة لا يفحصون المسابح للتأكد من خلوها من البراز أو البول قبل تسليمها للزبائن، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية".

وحذر من خطورة التبول في الماء، مشددًا على ضرورة أن يهتم الأهالي بتوجيه أبنائهم للذهاب إلى الحمام والتبول فيه قبل النزول إلى حمامات السباحة العامة.