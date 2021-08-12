شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يحول مخلفات الأشجار إلى أعمال فنية وأثاث منزلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حول المواطن "أحمد البدراني" مخلفات الأشجار إلى أعمال فنية وأثاث منزلي صالح للاستخدام.

وذكر أنه يعيش في منطقة زراعية، وكان الناس يقومون بالتخلص من الأشجار لذلك فكر في الاستفادة منها، وبدأ بالفعل منذ عام 2017 في صناعة الأثاث الذي يحتاجه منها، وفقا لـ"واس"

وأضاف أنه بدأ بعد ذلك في صناعة الطاولات، والتحف الفنية المستمدة من الطبيعة التي توجد حوله، مؤكدًا أنه حرص من خلال مهنة النجارة على إظهار صناعة وطنه وبلده.