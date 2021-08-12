شكرا لمتابعة خبر عن وصول أول فوج من المعتمرين غدًا الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن هاني علي العميري، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عن وصول أول فوج من المعتمرين القادمين من خارج المملكة في التاسعة من مساء الغد الجمعة والقادمة من نيجيريا إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

وأوضح "العميري" أن شركات ومؤسسات العمرة قامت بالاستعداد والتجهيز منذ وقت مبكر لاستقبال معتمري الخارج، وذلك من خلال استقبال المعتمرين من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وفقًا لـ "العربية".

كما أشار إلى أنه تم أخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة.

وأبان أنه من خلال المنصات الإلكترونية يستطيع المعتمر شراء البرنامج كاملًا من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة وتحديد شركة أو مؤسسة العمرة، لتقديم الخدمات.

كما لفت الانتباه إلى أن جميع الخدمات والباقات إلكترونية تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C.