بالفيديو.. استشاري: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية لتعزيز فعاليته

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، اليوم الخميس، إن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا قادمة لا محالة في المملكة لتعزيز فعاليته.

وأشار الأزرقي في مداخلة مع برنامج «العين الخامسة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية» إلى أن دول كثيرة بدأت فيها لأنه وجد أن بعد 6 أشهر من أخذ اللقاح تبدأ المناعة الأجسام المضادة تنزل في جسم الإنسان ويكون عرضة للإصابة لذلك الجرعة الثالثة حتمية في المستقبل.

وأوضح أنه بالنسبة للقاحات ربما يكون هناك لقاحات أخرى تشمل المتحورات وتكون فعاليتها أكثر عليها ولكنها تحتاج وقت لإنتاجها.

وأعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (766) حالة مؤكدة وتعافي (1532) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9404) حالات منها (1387) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ (536693) حالة، فيما بلغت حالات التعافي (518911) حالة، في حين تم تسجيل (12) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8378) حالة.

وأوضحت الصحة أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددةً على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها -بإذن الله-، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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