الزعاق يحدد موعد انكسار حدة الحرارة وأجواء شهر محرم

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن موسم سهيل يدخل بعد أسبوع (من الآن)، وتحديدًا يوم (الجمعة الموافق 12محرم-20 أغسطس الجاري).

وأضاف الزعاق، أن شهر محرم لهذه السنة يعد آخر شهور القيظ، أي أن الأجواء لن تتحسن ليلاً إلا في الأيام الأخيرة من الشهر، مشيرًا إلى أن شهر محرم لهذه السنة من شهور الرطوبة، وفق «العربية».

وتابع: أنه مع نهاية شهر محرم تنكسر حدة الحرارة المحسوسة (التي تحسها الأبدان) والمقاسة (التي تقيسها الأجهزة)، كما تبدأ الرطوبة بالانكماش التدريجي تباعًا مع مرور الأيام على جميع السواحل الخليجية وسواحل بحر العرب والبحر العرب.

واستكمل، إن الرياح الجنوبية الرطبة تؤدي إلى خضرة الأشجار، كما تبدأ المواشي إدرار اللبن، وذلك أكبر علامة على دخول موسم سهيل.