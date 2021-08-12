الحديقة المضيئة تزين سماء بلجرشي بالعروض

انطلقت فعالية «الحديقة المضيئة» في منطقة الباحة، ضمن أنشطة برامج صيف السعودية ، الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «صيفنا علٍى جوك» والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر 2021، وتأتي هذه الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتقام فعالية «الحديقة المضيئة» في متنزه السكران جنوب محافظة بلجرشي في منطقة الباحة، وسط طبيعة خلابة وأجواء ساحرة، وعدد من العروض والأنشطة الممتعة، مثل السينما الخارجية وبيت الرعب، بجانب مناطق الجلوس وعربات الطعام، وتستقبل هذه الفعالية زوارها مساءً من الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، حيث تمتاز الطبيعة بتشكيلات وألوان الإضاءات الفنية المبهرة.

وبإمكان السياح والزوار الاطلاع على كافة المعلومات التفصيلية للفعالية، عبر منصة «روح السعودية» «visitsaudi.com» وحجز وشراء تذاكر الدخول بكل يسر وسهولة، بالإضافة لإمكانية شراء تذاكر السينما الخارجية، علماً بأن الفعالية متاحة لمختلف الفئات العمرية، ويشترط التحصين لمن تزيد أعمارهم على 12 عاما، مع تطبيق الاحترازات الصحية بارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة آمنة للتباعد في كل المرافق والأوقات.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة، قد أطلقت موسم صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، في 11 وجهة سياحية، تقدم ما يزيد على 500 باقة وتجربة سياحية، عبر أكثر من 250 شريكاً ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم أكثر من 300 عرض ونشاط شيق ومتنوع.