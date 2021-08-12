وزير الخارجية السعودي يعرب عن تضامن المملكة ووقوفها بجانب الجزائر في ظروفها العصيبة

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، عن تضامن المملكة ووقوفها بجانب الجزائر في ظروفها العصيبة جراء موجة الحرائق.



وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تغريدة عبر حسابه على تويتر :" تلقيت اتصالا من أخي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، عبر خلاله عن تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها حكومة وشعبا إلى جانب الجزائر في الظرف العصيب الذي تمر به جراء موجة الحرائق التي اجتاحت عديد المناطق في بلادنا الغالية".

ولازالت تستقبل الجزائر من أشقائها وأصدقائها العرب والأجانب التعازي، والتعبير عن التضامن في كارثة حرائق الغابات التي تشهدها البلاد.

وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة حرائق مهولة وغير مسبوقة للغابات بـ18 محافظة كاملة، خلفت 65 قتيلا بينهم 28 عسكريا في حصيلة أولية، وسط استمرار جهود الجيش والدفاع المدني لإخماد النيران وإنقاذ مئات العائلات التي حاصرتها النيران وأتت على منازلها ومحاصيلها الزراعية.