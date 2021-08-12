الشؤون البلدية تطلق حملة لتمكين المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حملة بعنوان “#صور_وأرسل”، بهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة. ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توعية المجتمع وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق بلدي.

برنامج جودة الحياة

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي تسهم بها الوزارة ضمن برنامج جودة الحياة الذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة لتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوّار المملكة.

وشملت بلاغات التشوه البصري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.

يذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط : bit.ly/38YI5nS من مختلف الأجهزة الذكية.



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