الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

المرور: إغلاق أجزاء من شارع الذهب بجدة بدءًا من 14 أغسطس

متابعات الخليج 365 - جدة

نوهت إدارة مرور محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، إلى أنه سيتم إغلاق شارع الذهب من نقطة الالتقاء مع شارع مؤسسة النقد باتجاه الشمال.

وأوضحت إدارة المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: أن الإغلاق سيتم ابتداءً من يوم السبت 14 أغسطس ولمدة (109) أيام.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، أن ذلك يأتي لتطوير المنطقة التاريخية بالتعاون مع برنامج تطوير جدة التاريخية.



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