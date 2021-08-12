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ضبط مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وبحوزتهما 26 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

ضبط مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وبحوزتهما 26 ألف ريال

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية

متابعات الخليج 365 - واس

صرّحَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر وسائل نظامية متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية مقابل عمولة محددة، مُتّخذَين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضُبط بحوزتهما مبلغ (26,750) ريالا.

وأضاف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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