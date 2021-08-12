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مركز اللقاحات في ابتدائية عبدالرحمن الغافقي يواصل استقبال الطلاب بحفر الباطن

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شكرا لقرائتكم مركز اللقاحات في ابتدائية عبدالرحمن الغافقي يواصل استقبال الطلاب بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

مركز اللقاحات في ابتدائية عبدالرحمن الغافقي يواصل استقبال الطلاب بحفر الباطن

من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت صحة حفر الباطن بالتعاون مع تعليم حفر الباطن في تقديم اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام من الفئة العمرية 12 عامًا وحتى 18 عامًا، وذلك في ابتدائية عبد الرحمن الغافقي من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

دعوة الطلاب لتلقي اللقاح

ودعت صحة حفر الباطن الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا إلى المبادرة لأخذ اللقاح دون موعد، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

مركز اللقاحات في ابتدائية عبد الرحمن الغافقي يواصل استقبال طلاب وطالبات حفر الباطن

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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