مركز اللقاحات في ابتدائية عبدالرحمن الغافقي يواصل استقبال الطلاب بحفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

بدأت صحة حفر الباطن بالتعاون مع تعليم حفر الباطن في تقديم اللقاح لطلاب وطالبات التعليم العام من الفئة العمرية 12 عامًا وحتى 18 عامًا، وذلك في ابتدائية عبد الرحمن الغافقي من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 مساءً.

دعوة الطلاب لتلقي اللقاح

ودعت صحة حفر الباطن الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا إلى المبادرة لأخذ اللقاح دون موعد، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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