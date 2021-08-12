، "عسيري": أكثر من 42 دراسة تؤكد أن اللقاحات آمنة على المرأة الحامل وجنينها ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على أن الجمعيات العالمية للنساء والولادة توصي الحوامل بضرورة أخذها

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، إن هناك أدلة دامغة من أكثر من 42 دراسة على أن لقاحات كوفيد 19 آمنة للأم والجنين والمولود والرضيع.

وبيّن الدكتور عسيري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن العدوى بكوفيد 19 أشد بمراحل أثناء الحمل وقد تودي بحياة الأم والجنين، وأن الجمعيات العالمية للنساء والولادة توصي الحوامل بشدة بلقاحات كوفيد.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد