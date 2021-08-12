محمد بن مسعود - الدمام - 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 09:29 PM في دراسة لـ"مركز القرار والدراسات الإعلامية" "التحول الوطني" على "تويتر".. واكب عصر الرقمنة واعتمد الاستمالات العقلية في الإقناع الكلمات المفتاحية "التحول الوطني" على "تويتر".. واكب عصر الرقمنة واعتمد الاستمالات العقلية في الإقناع ، "التحول الوطني" على "تويتر".. واكب عصر الرقمنة واعتمد الاستمالات العقلية في الإقناع ،

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