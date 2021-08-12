، ‫لمدة 5 مواسم قادمًا من إنتر الإيطالي.. "لوكاكو" ينتقل رسميًّا إلى تشيلسي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة 5 مواسم قادمًا من إنتر الإيطالي.
وأضاف النادي في بيان: عاد لوكاكو، وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية، إلى النادي الذي كان يشجّعه صغيرًا ليكمل مهمة لم ينته منها بعد؛ حيث الخليج 365 له اللعب لتشيلسي في الفترة بين 2011 و2014.
وانضمّ المهاجم البلجيكي البالغ عمره "28 عامًا" إلى تشيلسي في 2011، لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.
وانضمّ إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.
وسجل لوكاكو 24 هدفًا في الدوري في موسم 2020-2021، وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عامًا الموسم الماضي.
لمدة 5 مواسم قادمًا من إنتر الإيطالي.. "لوكاكو" ينتقل رسميًّا إلى تشيلسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة 5 مواسم قادمًا من إنتر الإيطالي.
وأضاف النادي في بيان: عاد لوكاكو، وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية، إلى النادي الذي كان يشجّعه صغيرًا ليكمل مهمة لم ينته منها بعد؛ حيث الخليج 365 له اللعب لتشيلسي في الفترة بين 2011 و2014.
وانضمّ المهاجم البلجيكي البالغ عمره "28 عامًا" إلى تشيلسي في 2011، لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.
وانضمّ إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.
وسجل لوكاكو 24 هدفًا في الدوري في موسم 2020-2021، وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عامًا الموسم الماضي.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
09:10 PM
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة 5 مواسم قادمًا من إنتر الإيطالي.
وأضاف النادي في بيان: عاد لوكاكو، وهو واحد من أبرز المهاجمين في كرة القدم الأوروبية، إلى النادي الذي كان يشجّعه صغيرًا ليكمل مهمة لم ينته منها بعد؛ حيث الخليج 365 له اللعب لتشيلسي في الفترة بين 2011 و2014.
وانضمّ المهاجم البلجيكي البالغ عمره "28 عامًا" إلى تشيلسي في 2011، لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.
وانضمّ إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.
وسجل لوكاكو 24 هدفًا في الدوري في موسم 2020-2021، وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عامًا الموسم الماضي.
، لمدة 5 مواسم قادمًا من إنتر الإيطالي.. "لوكاكو" ينتقل رسميًّا إلى تشيلسي ،
المصدر : الخليج 365
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