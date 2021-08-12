النيابة: تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية أو تلقيها جرائم تستوجب العقوبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من خطورة التورط في تعاطي أو تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تعد من الأفعال المُجرمة التي تستوجب العقوبة وفقًا للقانون.

جرائم تستوجب العقوبة

وقالت النيابة، في بيان لها عبر “تويتر”: “إن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفًا مشددًا للعقوبة”.



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