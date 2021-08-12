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الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا

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شكرا لقرائتكم الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

الخارجية: تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا

الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تمديد فترة التقديم على خدمة صلاحية تأشيرات الزيارة آليًا.

وأوضحت الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة زيارة الرابط : https://enjazit.com.sa/enjaz/extendexpiredvisa.

الخدمة تتم دون رسوم

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تتم دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.

وتأتي الخدمة استكمالًا لجهود المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع ، وتتيح الخدمة للزوار من خارج المملكة تمديد صلاحية تأشيراتهم التي لم يتم الاستفادة منها.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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