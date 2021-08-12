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شكرا لقرائتكم مكنون تحتفي بتخرج 1590 خاتمة للقرآن الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12
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مكنون تحتفي بتخرج 1590 خاتمة للقرآن الكريم
للعام الهجري الماضي 1442هـ
متابعات الخليج 365 - واس
احتفت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” بتخريج 1590 خاتمة للقرآن الكريم للعام الهجري الماضي 1442هـ.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن الهذلول أن الخطة المقررة كانت تخريج 1300 خاتمة وأثمرت جهود الإدارات النسائية بالجمعية والتناغم في العمل بين مراكز الإشراف والمدارس النسائية، بتحقيق هذا العدد من الخاتمات لكتاب الله الكريم.
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