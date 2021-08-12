300 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم العدلية الأولى الكترونيا

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وأكدت الوزارة أن إتاحة الخدمة الكترونيا جاء في سياق عمل الوزارة على تحويل الخدمات التوثيقية كافة الكترونيا بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.
وكانت وزارة العدل تشترط للاستفادة من خدمة الوكالة الالكترونية المقدمة عبر بوابة ناجز أن يكون المستفيد قد سبق له إصدار وكالة عبر كتابات العدل، قبل أن تتيح إصدارها مباشرة عبر بوابة ناجز.
وبينت أن خدمة الوكالة الالكترونية عبر بوابة ناجز غير متاحة في حالات محددة أهمها: إذا كان المستفيد قاصرا سنا أو عقلا بموجب صك ولاية، أو إذا كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة ولم يسبق له إخراج وكالة؛ إذ تقدم لهم الوزارة خدمات التوثيق عن طريق خدمة كتابات العدل المتنقلة.
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