ضبط عمالة مخالفة وصور لخطابات سرية رسمية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض حملة تفتيشية ضبطت خلالها صورا لخطابات رسمية سرية، و20 بدلة عسكرية، وكمية كبيرة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وأغلق المحل وسلم 3 من العمالة المخالفة إلى الدوريات الأمنية. وجاءت الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة بالنيابة محمد بن عبدالرحمن لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وصودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها. جهات مشاركة بالحملة:





وزارة الحرس الوطني



وزارة التجارة



رئاسة أمن الدولة



أمانة الرياض



شرطة وجوازات المنطقة



قوة المهمات الخاصة



مكتب العمل



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