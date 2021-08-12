شكرا لقرائتكم خبر تفعيل دور المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري والمدير التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها الدكتور خالد جارالله، أوجه التعاون المشترك بين الجهتين.

واستعرضا تفعيل دور المركز بالمنطقة والمشاركة الفعالة من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، والحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها، وتحديثها، ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية.

وأوضح المطيري أن الاجتماع تمحور حول جهود وأنشطة وإنجازات الفرع في مجال رصد واستكشاف الجراد الصحراوي خلال موسم الربيع، وأعماله في الوقاية من حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، ووقاية المزروعات خلال الربع الأول من 2021م، إضافة إلى بحث الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية بالمنطقة وإجراءات مكافحتها وطرق الحد من انتشار نواقل الأمراض.

إلى ذلك اختتمت الأمانة أمس حملة التنظيف وإزالة الأنقاض والمخلفات في محافظة رأس تنورة، التي تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.

وأوضحت الأمانة أنه جرى رفع 3560 م3 من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في المناطق الصناعية وأراضي الفضاء، داعية الجميع إلى المحافظة على النظافة وإلقاء الأنقاض والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، مهيبة بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.

من جهة أخرى نفذت الأمانة جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا».

من أعمال الرقابة:

