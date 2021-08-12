شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مطعم شاورما شهير في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة مطعم شاورما شهير وأتلفت 1750 كجم من اللحوم والمواد الغذائية، كما صادرت 220 من الأقمشة والتبغ مجهول المصدر وذلك بعد ضبط عدد من المواقع والسيارات المخالفة استغلت لإعداد ونقل المواد الغذائية وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية خلال الفترة من 25 ذوالحجة الماضي حتى 3 محرم الحالي، حيث رصدت الفرق الميدانية أثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، حيث جرى مصادرة وإتلاف لحوم ومواد غذائية، وشحوم كانت تستخدم لأحد مطاعم «الشاورما» الشهيرة بالنطاق،.

وأضاف «إن فرق الرقابة ضبطت سيارة نقل تحمل أسماكا فاسدة تمهيدا لبيعها، مبينا أنه جرى إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة، وفي ذات السياق جرى رصد سيارة تحتوي على علب سجائر و»تمبول». وأشار إلى أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، لافتا إلى أنه جرى مصادرة أقمشة وأدوات خياطة.

إلى ذلك أغلقت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، من خلال 4073 جولة رقابية مع الجهات المعنية.

ورصدت الفرق الميدانية الجولات 57 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف:

