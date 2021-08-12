شكرا لقرائتكم خبر إغلاق مطعم شاورما شهير في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة واصلت حملتها الموسعة على حي البغدادية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية خلال الفترة من 25 ذوالحجة الماضي حتى 3 محرم الحالي، حيث رصدت الفرق الميدانية أثناء متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة مخالفة موقعين عبارة عن سكن للعمالة جرى استغلالهما لتحضير وتخزين اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وسط بيئة تفتقد لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية، حيث جرى مصادرة وإتلاف لحوم ومواد غذائية، وشحوم كانت تستخدم لأحد مطاعم «الشاورما» الشهيرة بالنطاق،.
وأضاف «إن فرق الرقابة ضبطت سيارة نقل تحمل أسماكا فاسدة تمهيدا لبيعها، مبينا أنه جرى إتلاف كامل الكمية وحجز السيارة، وفي ذات السياق جرى رصد سيارة تحتوي على علب سجائر و»تمبول». وأشار إلى أن الفرق الميدانية خلال متابعتها للمواقع التي تستغل لممارسة أنشطة تجارية أو محظورة رصدت موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة، لافتا إلى أنه جرى مصادرة أقمشة وأدوات خياطة.
إلى ذلك أغلقت أمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، من خلال 4073 جولة رقابية مع الجهات المعنية.
ورصدت الفرق الميدانية الجولات 57 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف:
- 1000 كجم من اللحوم والمواد الغذائية
- 100 كجم من الشحوم تستخدم لأحد مطاعم »الشاورما«
- 650 كجم من الأسماك الفاسدة
- 600 علبة من السجائر والتمبول
- 70 م من الأقمشة
- 200 من أدوات الخياطة
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مطعم شاورما شهير في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.