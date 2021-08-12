شكرا لقرائتكم خبر صيف الطائف.. 5792 بلاغا عن حوادث مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد البلاغات التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف منذ مطلع الصيف في بداية مايو الماضي وحتى الشهر الحالي 17009 بلاغات إسعافية.

وأفادت أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية؛ تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وبينت أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية بلغ 5792 بلاغا؛ تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة .

وتجاوزت البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية 11 ألف بلاغ ، قدمت خلالها الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج لاستكمال الرعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات، فيما لم تنقل بعض الحالات باكتفائهم بالخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قبل الفرق الإسعافية.

ونبهت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق» أسعفني».

البلاغات الإسعافية:

