شكرا لقرائتكم خبر صيف الطائف.. 5792 بلاغا عن حوادث مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفادت أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية؛ تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.
وبينت أن عدد البلاغات الإسعافية عن الحوادث المرورية بلغ 5792 بلاغا؛ تم التعامل معها بتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة .
وتجاوزت البلاغات للحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية 11 ألف بلاغ ، قدمت خلالها الخدمة المتكاملة اللازمة ونقل من يحتاج لاستكمال الرعاية الطبية المتقدمة للمستشفيات، فيما لم تنقل بعض الحالات باكتفائهم بالخدمة الإسعافية المقدمة لهم من قبل الفرق الإسعافية.
ونبهت الهيئة أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997 أو عن طريق تطبيق» أسعفني».
البلاغات الإسعافية:
- الحوادث المرورية: 5792 بلاغا
- الحالات المرضية: 11 ألف بلاغ
كانت هذه تفاصيل خبر صيف الطائف.. 5792 بلاغا عن حوادث مرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.