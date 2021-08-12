توقيف مواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على مواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي. وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددا من الجرائم، تمثلت في إتلاف 4 أجهزة رصد آلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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