محمد بن مسعود - الدمام - كثافة عالية وتواجد أمني في أغلب المواقع حل الظلام باكراً بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده الباحة وتحديداً غابة رغدان، إذ حجب الضباب أشعة الشمس وانتشر بكثافة استدعى استخدام مرتادي الطريق الأنوار التحذيرية، فيما انتشرت دوريات المرور في الطرق والشوارع، لتنظيم حركة السير وتحذير قائدي المركبات. الأجواء خالفت توقعات الأرصاد في الباحة، إذ لم تشهد الباحة أمطاراً، كما كان متوقعاً وشهدت غابة رغدان كثافة عالية من الزوار، واكتظت الغابة بهم إذ امتازت أجواؤها بالبرودة القليلة وعانق الضباب أرضها ليشكل لوحة جمالية. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:44 PM كثافة عالية وتواجد أمني في أغلب المواقع شاهد .. الضباب وأجواء رغدان تجذب الزوار والمصطافين شاهد .. الضباب وأجواء رغدان تجذب الزوار والمصطافين حل الظلام باكراً بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده الباحة وتحديداً غابة رغدان، إذ حجب الضباب أشعة الشمس وانتشر بكثافة استدعى استخدام مرتادي الطريق الأنوار التحذيرية، فيما انتشرت دوريات المرور في الطرق والشوارع، لتنظيم حركة السير وتحذير قائدي المركبات. الأجواء خالفت توقعات الأرصاد في الباحة، إذ لم تشهد الباحة أمطاراً، كما كان متوقعاً وشهدت غابة رغدان كثافة عالية من الزوار، واكتظت الغابة بهم إذ امتازت أجواؤها بالبرودة القليلة وعانق الضباب أرضها ليشكل لوحة جمالية. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. الضباب وأجواء رغدان تجذب الزوار والمصطافين ،

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