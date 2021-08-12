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لجنة مراقبة الأراضي بجدة تزيل تعديات على أراض حكومية بـ" الحرازات"

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محمد بن مسعود - الدمام - مساحتها 8.687.535 م2 وشملت غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.687.535 متراً مربعاً، وشملت الإزالة غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

لجنة مراقبة الأراضي بجدة تزيل تعديات على أراض حكومية بـ

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:44 PM

مساحتها 8.687.535 م2 وشملت غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية

لجنة مراقبة الأراضي بجدة تزيل تعديات على أراض حكومية بـ" الحرازات"
عبدالله الراجحي

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات على مساحة 8.687.535 متراً مربعاً، وشملت الإزالة غرفاً وأحواشاً ومباني شعبية وعقوماً ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة استمرارها في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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