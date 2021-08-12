، خلال الـ24 ساعة.. فلسطين تسجّل 486 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - نسبة التعافي بلغت 98.1%

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث وفيات، و486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و172 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 11 مصابًا بفيروس "كورونا" في غرف العناية المركّزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 27 مريضًا؛ بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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