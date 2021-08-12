محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 10243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1751176 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 64 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19466، فيما تم تسجيل 9848 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1566703 حالات. العراق فيروس كورونا الجديد كورونا في العراق.. 10243 إصابة جديدة و64 وفاة و9848 حالة شفاء وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-12 سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 10243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1751176 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 64 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19466، فيما تم تسجيل 9848 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1566703 حالات. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 05:11 PM اخر تعديل 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 08:38 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 10243 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1751176 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 64 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19466، فيما تم تسجيل 9848 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1566703 حالات. ، كورونا في العراق.. 10243 إصابة جديدة و64 وفاة و9848 حالة شفاء ،

المصدر : الخليج 365

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