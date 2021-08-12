محمد بن مسعود - الدمام - بعدما وصل للسن القانونية اليوم أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار. بقرار من "السيسي".. تمديد خدمة مفتي مصر الحالي لمدة عام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12 أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 05:10 PM بعدما وصل للسن القانونية اليوم بعدما وصل للسن القانونية اليوم أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، قرارًا بتمديد خدمة مفتي مصر الحالي شوقي علام، لمدة عام من اليوم الخميس، بعدما وصل للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.

جاء القرار اليوم الخميس، بعدما أصدر الرئيس المصري قرارًا باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، مما أدى إلى إثارة جدل واسع حول طبيعة القرار. ، بقرار من "السيسي".. تمديد خدمة مفتي مصر الحالي لمدة عام ،

المصدر : الخليج 365

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