، "كورونا" يواصل طعن روسيا.. وينهي حياة أكبر عدد من مصابيه منذ تفشيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكثيف حملة التطعيم لم يحد من انتشار الموجة الثالثة

سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.

وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.

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