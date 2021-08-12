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سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.
وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.
لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يواصل طعن روسيا.. وينهي حياة أكبر عدد من مصابيه منذ تفشيهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.
وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
04:54 PM
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:59 PM
تكثيف حملة التطعيم لم يحد من انتشار الموجة الثالثة
سجّلت روسيا اليوم (الخميس) أعلى حصيلة وفيات جرّاء "كوفيد-19" منذ ظهوره، في ظل تفشي الموجة الوبائية الثالثة رغم تكثيف حملة التطعيم.
وأفادت الحكومة بتسجيل 808 وفيات جرّاء الوباء في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أول مرة تتخطى فيها حصيلة روسيا اليومية عتبة 800 وفاة، إضافة إلى 21.932 إصابة جديدة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة دلتا.
، "كورونا" يواصل طعن روسيا.. وينهي حياة أكبر عدد من مصابيه منذ تفشيه ،
المصدر : الخليج 365
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