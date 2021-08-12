شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. "التعليم" توضح نماذج الهيكل التنظيمي للمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، مساء اليوم، عن نماذج الهيكل التنظيمي للمدرسة؛ وفقاً لعدد الطلاب، والذي يتضمن ثلاثة وكلاء، أو وكيلان، أو وكيل واحد، أو بدون وكيل.

وبينت أن المدرسة التي ستحتوي على 3 وكلاء سيكونوا متمثلين في "الوكيل للشؤون التعليمية، والوكيل لشؤون الطلاب، والوكيل للشؤون المدرسية".

وأضافت أن بعض المدارس سيكون بها وكيل للشؤون التعليمية والمدرسة، ووكيل لشؤون الطلاب، بينما تضم مدارس أخرى وكيل واحد فقط للشؤون المدرسية وشؤون الطلاب، فضلا عن مدارس أخرى لن يكون بها وكيل.

يذكر أن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اعتمد الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، بما يتضمنه من هياكل تنظيمية، وأوصاف وظيفية للهيئتين التعليمية والإدارية، إلى جانب مهام واختصاصات اللجان وفرق العمل المدرسية.

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