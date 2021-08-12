شكرا لمتابعة خبر عن وكيل وزارة الصحة يوضح الفرق بين لقاحي موديرنا وفايزر المضادين لكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، عبدالله بن مفرح عسيري، الفرق بين لقاحي موديرنا وفايزر المضادين لفيروس كورونا الجديد.

وذكر أن لقاح موديرنا الذي أضيف مؤخراً للقاحات كوفيد في المملكة مطابق للقاح فايزر-بيونتك من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية ووالسلامة.

وأضاف أن الاختلاف يتمثل في أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية 12 إلى 18 سنة، وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة.