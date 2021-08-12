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وكيل وزارة الصحة يوضح الفرق بين لقاحي موديرنا وفايزر المضادين لكورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، عبدالله بن مفرح عسيري، الفرق بين لقاحي موديرنا وفايزر المضادين لفيروس الجديد.

وذكر أن لقاح موديرنا الذي أضيف مؤخراً للقاحات كوفيد في المملكة مطابق للقاح فايزر-بيونتك من ناحية تقنية التطوير والتصنيع والفعالية ووالسلامة.

وأضاف أن الاختلاف يتمثل في أن مودرنا لم يقرّ بعد للفئة العمرية 12 إلى 18 سنة، وهو اللقاح الثاني في الولايات المتحدة في عدد الجرعات المعطاة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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