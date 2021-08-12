شكرا لمتابعة خبر عن تنمية الحياة الفطرية تدعو للإبلاغ عن المتباهين بتصوير حيواناتهم المفترسة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حث المتحدث الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بندر الفالح، الجميع على الإبلاغ عن أي شخص يقوم بتصوير حيواناته مفترسة لينشرها لمتابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه يمكن تقديم البلاغ من خلال منصة "فطري" الموجودة على الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بحسب حديثه في قناة "الإخبارية".

وشدد على ضرورة رفع الصور أو أي معلومات أخرى مفيدة عند تقديم البلاغ في المنصة.

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