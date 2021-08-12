وجاء ذلك ضمـن العمل الميداني المستمر التي تقـوم بـه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنـهـا التـي تـقـف فـي الأماكـن المخـصصة لهـذه الفئـة.

شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 2766 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع