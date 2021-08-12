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ضبط 2766 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 2766 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء ذلك ضمـن العمل الميداني المستمر التي تقـوم بـه إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنـهـا التـي تـقـف فـي الأماكـن المخـصصة لهـذه الفئـة.

وأهابت إدارات المرور بالجميـع بالتعاون والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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