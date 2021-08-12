شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح الحالات المستثناة من أخذ لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة أن هناك بعض الأمراض التي قد تتطلب تأخير أخذ لقاح كورونا بعد استشارة الطبيب، وهى حالات استثناء من إعفاء المستفيد من أخذ لقاحات كوفيد لأسباب تتعلق بالمأمونية والفعالية.

وكشفت الوزارة في دليل الاستثناءت من لقاح كورونا يتضمن الحساسية المفرطة أة الحادة للقاح بعد الجرعة الأولى أو الحساسية المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة.

وتشمل هذه المكونات حالياً مادة "بولي ايثيلين جاليكول PEG" في لقاحي فايزر ومودرنا ومادة "بولي سوربيت polysorbate" في لقاح استرازينيكا واحتمال التحسس المشترك بين مادتي «PEG» و«polysorbate» يصل إلى 20%.

وأشار الدليل أيضًا إلى أن الحساسية المفرطة هي الحساسية التي تستدعي المعالجة بعقار "ابنفرين epinephrine" أو التنويم في المستشفى، أما الحساسية الحادة فتشمل الأعراض التي تحدث في غضون 4 ساعات بعد التطعيم مثل "الشرى وتورم الوجه والشفتين واللسان وضيق التنفس".

كما تتضمن حالات الاستثناء مرضى السرطان الذين يتلقون حالياً العلاج الكيميائي المكثف والأمراض المناعية الروماتيزمية وما في حكمها الذين يتلقون حالياً أدوية بيولوجية مثبطة للمناعة، وفقًا لما جاء بـ "عكاظ".