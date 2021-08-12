شكرا لمتابعة خبر عن مستشار المدن الذكية: نعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الوظائف لسكان الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث ماهر شيرة، مستشار المدن الذكية في الهيئة الملكية للرياض، عن المجهودات والخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تحسين الحياة والمعيشة لسكان العاصمة الرياضة

وقال "شيرة": "هدفنا دعم وتحقيق رؤية مدينة الرياض ورؤية المملكة 2030 وما بعدها من خلال توفير بيانات موثوقة مبينة على الأسس العالمية لنتخذ من خلالها القرارات وتحقيق محاور استراتيجية لرفع الناتج المحلى والوظائف ورفع مستوى المعيشة".

وأضاف: "عند توفير البيانات تساعد في إتخاذ القرار ويكون أسرع وأدق والمحور الثاني أيضًا توفير البيانات العامة لخلق فرص جديدة تدعم اتجاه المملكة في الاقتصاد الرقمي".