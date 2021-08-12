شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": القرارات الأخيرة لتوطين الذهب والمولات التجارية تنظيمية ولم تُصدر مرتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حسم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، صحة ما تردد بشأن أن الوزارة سبق لها أن أصدرت في عام 2017 قرارين بشأن توطين قطاع الذهب والمجوهرات والمجمعات التجارية المغلقة ثم إعادة إصدار نفس هذين القرارين مؤخرًا.

وذكر المتحدث الرسمي أن قرار قطاع الذهب والمجوهرات الأخير هو قرار تنظيمي يشترط حصول العاملين في هذا القطاع على رخصة مهنية لمزاولة العمل في هذه المهنة بموافقة الوزارة وتجدد سنويا، وهذا مكمل لما سبقه من قرارات ولا يتعارض مع قرار توطين القطاع.

وأضاف أن قرار توطين المجمعات التجارية المغلقة السابق كان قرارًا تدريجيًا استهدف بعض المناطق ولمهن محدودة، أما القرار الأخير فهو شامل لجميع المناطق بالمملكة وكل المهن باستثناء مهن عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ وفني صيانة الألعاب والحلاق.