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متحدث التعليم : 35 مركز في الجامعات لتقديم لقاح كورونا ومستعدون للدراسة حضوريًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن مرافق الجامعة ومبانيها جاهزة لاستقبال الطلاب حضورياً.

وأضاف أن هناك 35 مركز للتطعيم ضد كرونا في الجامعات، وتقدم يوميًا نحو 60 ألف جرعة لكافة فئات المجتمع، فضلا عن أن الجامعات تشهد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا، ومنها التباعد الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ونوه بأن نسبة الطلاب والطالبات المحصنين في الجامعات وصلت إلى 87.30%، فيما بلغت نسبة التحصين بين الكادر الأكاديمي والموظفين 88.17%.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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