وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها بموسم عنيزة للتمور

الرياض - محمد عبدالله - شاركت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم في برامج موسم عنيزة للتمور ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتقديم خدماتها المتنقلة في المقرات الحكومية والخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن قرابة 200 مواطن استفادوا من الخدمات المقدمة في اليوم الأول وحصل عدد مماثل على نبذة تعريفية عن الخدمات المتنقلة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأحوال المدنية.

وتعد الوحدة المتنقلة إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية للأحوال المدنية، لما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات.