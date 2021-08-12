المرور يتفاعل مع بلاغ بشأن قيادة شاحنة بطريقة متهورة

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي، اليوم الخميس، مع بلاغ بشأن «شاحنة تعرض حياة المواطنين للخطر، على طريق «عرقان» بنجران.

وقال «المرور»، إنَّه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر قال مقدمه: توجد شاحنات تخاطر بحياة المواطنين في طريق عرقان، وتسلك الطريق بشكل مستمر وبتهور.

وينص نظام المرور على أن «كل قائد مركبة عليه أن يراعي في سيره على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والاحتياط وأنْ يترك بينه وبين المركبة، التي أمامه مسافة كافية لإيقاف مركبته في الأحوال التي تتوقف فيها المركبة فجأة، والإعلان عن رغبته في الإبطاء في السير أو تهدئة سرعته قبلها بوقتٍ كافٍ، سواء باستعمال الإشارات أو نور الفرامل الخلفي وألَّا يستعمل المكابح فجأةً، إلا إذا كان ذلك ضروريًّا لأغراض السلامة».