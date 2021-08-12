الخضيري: 4 فوائد للصوم المتقطع على صحة الإنسان

الرياض - محمد عبدالله - كشف العالم المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن 4 فوائد للصوم المتقطع على صحة الإنسان.

وقال الخضيري -عبر حسابه على موقع تويتر- إن الصوم المتقطع (يومين بالأسبوع على الأقل) يسهم في إصلاح الخلل الوراثي ويمنع الخلايا المتطفرة الشاذة المتسرطنة عند نشؤها من التكاثر والنمو عبر تجويعها.

واستكمل أن الدراسات تثبت أن الصوم المتقّطع يكسر مقاومة الأنسولين ويحسّن السكر والسكر التراكمي لدى كثير من مرضى السكّر2 (النوع الثاني).

كان الخضيري حذر من الأطعمة المصنّعة والتي يتم فيها التحوير والتصنيع وخلطها بالصلصات أو حشوات؛ لأنها غير صحية وممرضة.

وقال، إن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حذّر من بعض منتجات الدجاج المحشوة ببعض الصلصات والكريمات والتي تحفظ بالتبريد أو التجميد ثم تذوب؛ فتصبح ملوثة ببكتيريا السالمونيلا، وتسبب تسممًا أو نزلات معوية.