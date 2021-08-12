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أمانة جدة تغلق 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية

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الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 55 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات الوقائية من فيروس أمس، من خلال 4073 جولة رقابية مع الجهات المعنية.

ورصدت الفرق الميدانية الجولات 57 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، داعية مرتادي الأسواق والأماكن العامة امتثالهم للإجراءات الاحترازية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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